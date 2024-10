L'Iran attacca Israele: lanciati diversi missili. La diretta

01 ottobre 2024 a

L'Iran ha attaccato Israele. Dopo l'assassinio da parte di Israele del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah in Libano, arriva la risposta di Teheran. Washington aveva avvisato già nel pomeriggio di martedì 1 ottobre Israele di un possibile attacco da parte dell'Iran. Successivamente i servizi israeliani hanno affermato che l'attacco di Teheran sarebbe stato su larga scala.



Ore 19.36 - L'ordine di Biden: "Abbattere missili iraniani"

Il presidente americano, Joe Biden, ha dato indicazione all’esercito degli Stati Uniti di "aiutare Israele nella difesa e abbattere i missili che puntano verso Israele". Lo ha fatto sapere la Casa Bianca. Biden e la vicepresidente Kamala Harris, candidata democratica alle elezioni presidenziali statunitensi del mese prossimo, stanno entrambi monitorando l’attacco dell’Iran a Israele dalla sala operativa della Casa Bianca, ha affermato la Casa Bianca in un comunicato



Ore 19.33 - Solo due feriti a Tel Aviv

In Israele si segnalano solo due feriti nell’attacco missilistico iraniano al Paese. Lo riportano i media israeliani. Il servizio ambulanze afferma di aver curato solo due persone leggermente ferite dalle schegge a Tel Aviv, secondo il Times of Israel. Molti altri sono stati curati per ferite lievi dopo essere caduti mentre cercavano riparo e per uno stato di ansia acuta.



Ore 19.27 - Il premier Giorgia Meloni convoca vertice a palazzo Chigi

A minuti inizierà un vertice a Palazzo Chigi, convocato dalla premier Giorgia Meloni, con il ministro della Difesa Guido Crosetto, il titolare degli Affari Esteri Antonio Tajani (in collegamento da remoto), i vertici dei servizi segreti, il consigliere diplomatico della presidente del Consiglio Fabrizio Saggio e il sottosegretario Alfredo Mantovano, autorità delegata all’Intelligence. La riunione, a quanto si apprende, è stata decisa dopo l’attacco dell’Iran su Israele.



Ore 19.24 - Israele chiude lo spazio aereo

Lo spazio aereo israeliano è stato chiuso e i voli sono stati deviati, ha dichiarato un portavoce dell’autorità aeroportuale, mentre le sirene di allarme suonavano in tutto il Paese dopo che l’Iran ha lanciato un attacco missilistico. "Lo spazio aereo israeliano è chiuso. I voli sono stati dirottati verso altre destinazioni al di fuori di Israele", ha dichiarato il portavoce in un comunicato.



Ore 19.22 - Pasdaran: “Attacco in risposta all'uccisione di Nasrallah”

"Abbiamo preso di mira il cuore dei territori occupati oggi in risposta all'assassinio del capo di Hezbollah Hassan Nasrallah e di un comandante di alto rango della forza Quds, Abbas Nilforoushan, da parte di Israele". Lo hanno reso noto le Guardie della Rivoluzione iraniane in una nota. I Pasdaran hanno messo in guardia da "attacchi devastanti" se Israele dovesse rispondere.

Ore 19.01 - Media: “Colpito un edificio a Nord di Tel Aviv”

Un edificio nel Nord di Tel Aviv sarebbe stato colpito e danneggiato. Lo riporta Ynet senza fornire ulteriori dettagli

Ore 19.00 - Esplosioni a Gerusalemme: contraerea in azione

Esplosioni sono state avvertite anche a Gerusalemme, dopo gli allarmi scattati per i missili lanciati dall'Iran su Israele. La contraerea si è attivata, riportano i giornalisti sul posto.

Insane Footage showing Dozens of Iranian Ballistic Missiles raining over Israel. pic.twitter.com/6l1Wog1iCb — OSINTdefender (@sentdefender) October 1, 2024

Ore 18.47 - Lanciati almeno 102 missili su Israele

Sono almeno 102 i missili lanciati dall’Iran verso Israele e sono scattate le sirene d’allarme in quasi tutte le zone del Paese. Lo riporta il quotidiano israeliano Yediot Ahronot.



Ore 18.35 - L’Iran ha lanciato missili contro Israele

L’Iran ha lanciato missili contro Israele.



Ore 18.26 - Attentato a Jaffa

I servizi di emergenza stanno rispondendo alle segnalazioni di una sparatoria con diverse vittime a Giaffa, nel sud di Tel Aviv. I fatti sono avvenuti a Jerusalem Street. La polizia - scrive il `Times of Israel´ - afferma che la sparatoria a Giaffa è un sospetto attacco terroristico. I medici affermano che ci sono diverse persone colpite. Un uomo - riferisce il quotidiano israeliano Haaretz - ha aperto il fuoco contro le persone in attesa in una stazione della metropolitana leggera a Giaffa, ferendo almeno cinque persone.



Ore 18.01 - Idf: “Abitanti del centro di Israele restino vicino ai rifugi”

Rimanere "nei pressi" dei rifugi antiaerei o di altre aree protette fino a nuovo avviso. Questo l'ordine per gli abitanti della zona centrale di Israele arrivato dal Comando del fronte interno delle forze israeliane (Idf), secondo quanto riporta il Times of Israel, dopo le notizie di un possibile attacco iraniano nelle prossime ore. Gli abitanti della zona sono invitati a "evitare di trascorrere inutilmente del tempo all'aperto".



Ore 17.59 - Media: “L’obiettivo dell’Iran sono basi dell'aeronautica e un quartier generale dell'intelligence a nord di Tel Aviv”

Il possibile attacco dell'Iran contro Israele con missili balistici, missili da crociera e droni atteso nelle prossime ore dovrebbe avere come obiettivi tre basi dell'aeronautica e un quartier generale dell'intelligence a nord di Tel Aviv che nel frattempo il personale ha lasciato, anticipa il New York Times, citando tre fonti della difesa israeliana. Missili balistici ci mettono 12 minuti ad arrivare in Israele dall'Iran, missili da crociera due ore e droni nove.