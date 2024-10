Ci sono guerre giuste da combattere e vincere

03 ottobre 2024 a

Qui a Libero abbiamo ben presente quanto sia facile attestarsi su generiche quanto comode posizioni “per la pace in Medio Oriente”, “per la de-escalation”, “per l’invito alla moderazione di entrambe le parti”, e altre formule – sia consentito – piuttosto vaghe e fumose, anche quando esposte in buona fede. Si scaldano i cuori (altrui) e contemporaneamente si scaricano le coscienze (proprie). Figurarsi: chi mai può essere “per la guerra”?

Ma onestà intellettuale impone di non essere reticenti e di raccontare tutta intera una scomoda verità. La storia ce lo insegna: una serie di guerre non chiuse o chiuse male ha prodotto una scia di successivi conflitti. Quando una ferita resta aperta, può solo diventare purulenta, altro che guarigione.