Antonio Guterres, l'orsacchiotto filorinaniano numero uno dell'Onu

“Persona non grata”: ovvero il segretario dell’Onu Antonio Guterres, non potrà mai più entrare in Israele, secondo quanto stabilito ieri dal ministro degli Esteri israeliano Israel Katz. Era il minimo che ci si potesse aspettare dal momento che lo sbadato Guterres si è dimenticato di condannare l’attacco dell’Iran lamentando piuttosto, in una generica dichiarazione rilasciata ai media, l’ampliamento del conflitto in Medio Oriente «escalation after escalation». Una “dimenticanza” imperdonabile, tanto più, fa notare Katz nel suo comunicato ufficiale, che arriva dopo che il segretario generale «non ha ancora denunciato il massacro e le atrocità sessuali commesse dagli assassini di Hamas il 7 ottobre, né ha guidato alcun tentativo di dichiararli un'organizzazione terroristica». Per la verità Guterres sui due punti citati dal ministro aveva fatto anche di peggio.

In una riunione del Consiglio di Sicurezza di fine ottobre dello scorso anno aveva sì condannato le atrocità di Hamas avvenute una ventina di giorni prima, ma aveva aggiunto che «è importante riconoscere» che tali attacchi «non sono avvenuti nel nulla», in quanto «il popolo palestinese è stato sottoposto ad anni di soffocante occupazione». Che è un po’ come giustificare Hitler perché in fondo anche lui aveva i suoi buoni motivi. Le richieste di dimissioni avanzate da Israele ovviamente non furono accolte, ma in compenso qualche mese più tardi Guterres, in un intervento in cui accusava Israele di disinformazione sulla guerra, disse di aver «condannato Hamas 102 volte, 51 delle quali in discorsi formali, le altre sulle piattaforme social». Una conta del tutto superflua dal momento che Hamas, a tutt’oggi, non è considerata dalle Nazioni Unite un’organizzazione terroristica e tutti i tentativi dal 2018 in poi di far sì che venga definita tale sono andati a vuoto.

