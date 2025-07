Irlanda, finge di avere un cancro per raccogliere soldi: chi è quest'uomo

D.J. Carey è lui l'uomo che ha ingannato molti fingendo di avere il cancro. Tutto ha avuto inizio dopo il 2005 quando la star dell'hurling - una via di mezzo fra l’hockey su prato e il baseball - è finito in bancarotta. Ed è così che l'uomo che ha collezionato ben cinque titoli All-Ireland, ha visto la DJ Carey Enterprises Ltd, una società per la distribuzione di prodotti igienici nel settore alberghiero, generare solo perdite. Poi nel 2012 il divorzio dall'altrettanto celebre milionaria britannica Sarah Newman, da cui aveva avuto due figli.

Una batosta dopo l'altra che lo ha portato a pensare a una truffa ai danni della Nazione. Carey ha infatti fatto credere di essere gravemente malato di cancro chiedendo denaro per curarsi. Fino al 2022 si moltiplicano le raccolte fondi. Ad aiutarlo, tra gli altri, il magnate Denis O’Brien e l’ex rivale in campo Tony Griffin. A riprova l'ex atleta mandava foto in cui si mostrava sul letto con un supposto sondino.