Donna massacra il compagno in diretta Facebook: corna, con chi l'ha beccato a letto

Botte da orbi in casa per questione di corna. Il video, come prevedibile, è diventato virale sui social ma la storia è decisamente insolita. Perché a picchiare, questa volta, è lei. La protagonista dell'alterco finito in rissa è Kelsey Bainbridge, 26enne britannica che ha scoperto l'ex compagno Connor Brownless a letto con la sua migliore amica, tale Lauren Clarke.

Per questo motivo, furiosa, ha deciso di pubblicare sulla propria pagina Facebook il confronto con l'uomo, preso a testate, calci e sberle davanti alla telecamera dello smartphone tra le sue quattro mura di casa a Spennymoor, piccolo centro nella contea di Durham.

Sono stati gli spettatori della diretta, inorriditi, a chiamare la polizia mentre assistevano al pestaggio di Brownless, che ha evitato accuratamente di reagire perché forse sotto effetto di droghe oppure per non incorrere in guai ben peggiori, non con la ex ma con la legge. Mentre lui continuava a incassare, gli agenti di polizia si dirigevano così alla residenza della Bainbridge, per poi arrestare la ragazza.



Kelsey, che nel video urla all'ex partner pure frasi minacciose ("Tu finirai nella tomba, tu"), dovrà rispondere ora del reato di lesioni personali gravi e comparirà davanti alla Corte della Corona di Durham il 4 agosto prossimo.