Trump contro Putin: "Dice str***e". E avverte: su cosa pagheremo dazi del 200%

Un Donald Trump unchained, scatenato, quello che dalla Casa Bianca tuona contro Vladimir Putin e i Brics. Secondo il presidente americano l'omologo russo "dice str***te", mentre i cosiddetti Paesi emergenti dovranno attendersi un inasprimento dei dazi.

"Se sono membri dei Brics, dovranno pagare un dazio del 10% solo per questo motivo", ha affermato Trump durante una riunione del gabinetto. Trump ha inoltre sostenuto che ritiene i Brics, che nello scorso weekend hanno tenuto un vertice a Rio de Janeiro (con Putin e il presidente cinese Xi Jinping assenti), essere stati creati per "degradare" il dollaro statunitense e, in ultima analisi, eliminarlo come valuta di riserva.

Ma non ci sono solo Russia, Cina, Brasile, India & co nel mirino del tycoon. "Alcuni Paesi pagheranno tariffe del 60-70%", ha aggiunto Trump senza citare casi specifici anticipando poi come l'amministrazione americana annuncerà "presto" dazi settoriali sui prodotti farmaceutici. "Daremo alle aziende un anno, un anno e mezzo per tornare a produrre qui, poi pagheranno dazi molto alti, forse pari al 200 per cento".

Le parole che scuotono oggi il quadro geopolitico sono però quelle sull'Ucraina. Dopo l'annuncio dei giorni scorsi su uno stop alle forniture militari americane, Trump ha promesso che le armi torneranno ad arrivare a Kiev perché "deve difendersi". Il presidente russo Putin "dice un sacco di str***te, sta uccidendo troppe persone", è l'accusa senza mezze misure lanciata contro lo Zar, insieme a una nuova minaccia di altre sanzioni a Mosca. E se la retromarcia della Casa Bianca sulle armi è stata accolta con disappunto dal Cremlino, allo stesso tempo nell'entourage di Volodymyr Zelensky regna ancora l'incertezza sull'effettivo contributo che arriverà da Washington: le scorte dei Patriot a disposizione del Pentagono sarebbero infatti ridotte all'osso. In ogni caso, su Putin Trump puntualizza: "Non sono affatto contento. Sono deluso, francamente, che non si sia fermato". Secondo Washington, il Cremlino non vuole seriamente negoziare la pace, come dimostrano gli incessanti bombardamenti su tutta l'Ucraina e intensità nell'offensiva di terra.