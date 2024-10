Kamala Harris contro Donald Trump, "il sorpasso": verso il voto Usa, la sorpresa è clamorosa

08 ottobre 2024 a

Kamala Harris supera Donald Trump: stando all'ultimo sondaggio del New York Times/Siena College, la candidata dem sarebbe avanti di tre punti sul tycoon nella corsa alla Casa Bianca. A poco meno di un mese dalle elezioni negli Usa, l'attuale vicepresidente sarebbe al 49% delle preferenze mentre l’ex presidente e candidato repubblicano sarebbe al 46%. La rilevazione è stata condotta fra il 29 settembre e il 6 ottobre scorsi. La rilevazione precedente, risalente a metà settembre, subito dopo il dibattito presidenziale, vedeva invece tutti e due i candidati al 47%

Secondo il sondaggio, gli elettori sono più propensi ad attribuire alla vicepresidente Harris, piuttosto che a Trump, il merito di rappresentare il cambiamento. Questa è la prima volta che la Harris è in testa a Trump nel sondaggio Times/Siena da luglio, quando il presidente Joe Biden si è ritirato dalla corsa e i democratici si sono schierati con Kamala Harris come suo sostituto. L'ultimo dato arriva mentre la competizione si avvia verso l'ultimo mese. La gara, comunque, appare come una delle più combattute della storia moderna. Anche se il sondaggio Times/Siena mostri alcuni solidi vantaggi per il tycoon, la dem starebbe guadagnando terreno su questioni relative al temperamento, alla fiducia e al cambiamento.

Donald Trump accusa: "Geni cattivi dai migranti"

In una recente intervista al programma 60 Minutes della Cbs, tra l'altro, la Harris ha spiegato che uno dei suoi primi interventi come presidente Usa sarà l'aumento delle tasse ai più ricchi per finanziare le sue proposte economiche. Poi ha ribadito non solo di avere una pistola ma anche di averla usata: "Certo che sì, in un poligono di tiro".