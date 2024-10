Le nozze finiscono in disgrazia: corna omosex, chi sposa questa 29enne un anno dopo

08 ottobre 2024 a

a

a

Un matrimonio finito malissimo e una unione all'insegna del coraggio e dell'amore, che prosegue a gonfie vele. Sui social è diventata un caso la decisione di Kayla Doddy, ragazza della Florida, che ha piantato il fidanzato alla vigilia delle nozze perché aveva capito di essere innamorata, sì, ma di un'altra persona: la sua damigella d'onore.

E così Erika Green, la ragazza che avrebbe dovuto suggellare il grande giorno di Kayla testimoniando il suo sentimento per Harry, il futuro marito piantato, nel giro di poche ore si è trasformata da amica di una vita a nuova bruciante passione. Non si è trattato però di un colpo di testa, perché solo un anno dopo da quel gran rifiuto Kayla ed Erika hanno deciso di coronare il loro avventuroso sogno, sposandosi. E questa volta la cerimonia è andata liscia, senza strappi e clamorose sorprese, come testimoniato dalla stessa Doddy sulla sua pagina Instagram.

Intervistata dal tabloid britannico The Sun, la giovane americana, 29 anni, ha raccontato perché ha deciso di troncare con il compagno al termine di una lunga relazione e a poche settimane dal grande passo. "Mi sentivo a mio agio, ma in cuor mio sapevo di non essere follemente innamorata. Mi sembrava più una compagnia", ha confessato riguardo a Harry.

Alfred, Anna e "l'erez***ne". Temptation Island vietato ai minori, rumors da Canale 5

Nel 2022 la personal trainer aveva incontrato Erika e tra le due donne si era creato dal nulla un rapporto fortissimo: "Ci scambiavamo messaggi ogni giorno e spesso facevamo delle uscite con i nostri rispettivi partner". Nel febbraio del 2023 Harry, ovviamente ignaro di tutto, le ha fatto la proposta di nozze: "È stato un momento surreale e confuso. Ci tenevo a lui e ho sempre desiderato il matrimonio per vivere un giorno speciale. Ma allo stesso tempo mi sentivo bloccata, come se fosse la mia unica opzione. Sorridevo, ma mi sentivo intrappolata", ammette ora, con il senno di poi, Kayla.

Dopo aver chiesto a Erika di farle da damigella d'onore, la rivelazione dell'amica di aver fatto sesso con una donna le ha scatenato una gelosia incontrollata. E' stato il momento dell'allarme rosso: "All'improvviso mi sono resa conto di provare dei sentimenti per Erika. Ho cercato di allontanare quei sentimenti, ma dopo quella conversazione si è accesa dentro di me una scintilla".

Va a letto con il prete che celebra le sue nozze: corna, finisce in disgrazia

Una scintilla che ha bruciato irrimediabilmente i progetti di Harry e dato il via alla grande storia d'amore tra le due amiche. "Sapevo che stavo sposando la mia anima gemella. Non ho avuto rimpianti, eravamo destinate a restare insieme. Ora viviamo in Florida e siamo molto felici. Stiamo pensando di ricorrere alla fecondazione in vitro per formare una famiglia", è il nuovo "salto" di Kayla.