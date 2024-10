Kate Middleton, primo appuntamento ufficiale con William dopo la chemio: come si è presentata

10 ottobre 2024 a

Kate Middleton è stata avvistata al suo primo appuntamento pubblico in coppia con il marito, il principe William, erede al trono britannico. Per la principessa del Galles si tratta della prima uscita dopo l'annuncio a settembre della fine del lungo ciclo di chemioterapia seguito alla diagnosi di tumore. Una malattia che ha richiesto anche un'operazione a inizio 2024. Negli ultimi giorni, la Middleton era comparsa solo per alcuni impegni interni al complesso del castello di Windsor, mentre oggi, giovedì 10 ottobre, ha partecipato insieme al marito a una commemorazione a Southport, vicino a Liverpool.

Lì, infatti, c'è stato nei mesi scorsi l'assassinio di tre bambine, aggredite con un coltello mentre partecipavano a una lezione di danza ispirata a canzoni di Taylor Swift. Kate e William hanno incontrato le famiglie delle piccole vittime uccise a luglio. Fonti vicine alla famiglia reale hanno riferito che la principessa ha deciso di accompagnare William per mostrare "supporto, empatia e partecipazione nei confronti della comunità locale". La coppia si è intrattenuta anche con membri dei servizi d'emergenza che sono intervenuti sul luogo della tragedia dopo l'aggressione. La visita avrebbe dovuto essere più di basso profilo. Ma poi la presenza di Kate ha subito attirato parecchie attenzioni.