Kate Middleton, occhi puntati su Wimbledon e sudditi in allarme

Kate Middleton sarà a Wimbledon? La mancata partecipazione della principessa del Galles al Royal Ascot ha messo in allarme i sudditi, che adesso si chiedono se la moglie di William diserterà anche quest'altro importante appuntamento. Al Royal Ascot la Middleton, che era una degli ospiti più attesi assieme al marito, ha scelto di non partecipare, annullando la sua presenza all’ultimo momento. Adesso invece i riflettori sono accesi sul celebre torneo di tennis che prenderà il via domani, lunedì 30 giugno.

Secondo alcune fonti, è molto probabile che Kate - che nei mesi scorsi ha dovuto fare i conti con un cancro - partecipi al torneo. Pur non essendosi mostrata in pubblico negli ultimi giorni, la principessa avrebbe continuato a lavorare dietro le quinte. Il Palazzo ha confermato la sua presenza a due incontri a porte chiuse che si sono svolti di recente nel castello di Windsor. La Middleton, tra l'altro, è una grande appassionata di tennis e allo stesso tempo riveste un ruolo istituzionale importante: dal 2016 è patrona dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, ente organizzatore di Wimbledon. La tradizione, infatti, vuole che sia lei a consegnare i trofei ai vincitori delle finali maschili e femminili.