Kate Middleton, "è stato troppo": altre indiscrezioni drammatiche

C’è tanta preoccupazione in Inghilterra per le condizioni di salute dei reali. Oltre a Re Carlo, ormai in ballo da un anno con un problema di cancro alla prostata e con tutte le terapie del caso, anche Kate Middleton non se la passa benissimo. Ha fatto rumore, infatti, la sua assenza al Royal Ascot, corsa di cavalli purosangue ed evento mondano annuale che, per cinque giorni, diventa il cuore pulsante dell'aristocrazia inglese.

Le previsioni non sono buone, è improbabile infatti che la principessa del Galles possa riapparire in pubblico in breve tempo. A dare le ultime indiscrezioni il tabloid inglese Daily Beast, che sostiene come la futura regina d’Inghilterra abbia deciso di ridurre le sue apparizioni pubbliche e concedersi più tempo per il riposo. L’annuncio ufficiale di remissione dal cancro c’è già stato, lo scorso gennaio, e la Middleton è apparsa in pubblico anche da sola o insieme al marito, il principe William, e i suoi figli George, Charlotte e Louis.