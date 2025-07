Kate Middleton spaventa i sudditi: "Una fase davvero difficile"

Kate Middleton torna in pubblico dopo il forfait al Royal Ascot. La principessa del Galles e moglie di William è andata a far visita al Wellbeing Garden della RHS presso il Colchester Hospital. Chi si aspettava di vederla a Wimbledon , il torneo inglese di cui è patrona, l'ha vista invece a sorpresa in un altro tipo di impegno pubblico. Impegno il cui obiettivo era celebrare l’importanza della natura nel percorso di cure contro il cancro e le malattie. La stessa Kate ha dovuto fare i conti con un non meglio precisato tumore, scoperto dopo un intervento all'addome, Dopo mesi di cure, oggi la principessa sta bene.

Parlando con medici e pazienti presenti, la futura regina non ha nascosto di aver sentito qualche pressione: "C’è un’intera fase, quando finisci il trattamento, in cui tutti si aspettano che tu stia meglio: vai! Ma non è affatto così”. E ancora: "Si assume una sorta di coraggio, di stoicismo durante la terapia. Finita la terapia, poi si pensa ‘Posso andare avanti, tornare alla normalità’, ma in realtà la fase successiva è davvero difficile”. Che si stesse riferendo al recente forfait al Royal Ascot? La sua assenza ha subito alimentato congetture e preoccupazioni.

La Middleton ha spiegato che sta vivendo “una fase difficile” durante la quale è importante avere accanto “qualcuno che ti aiuti e ti guidi”. Poi ha aggiunto: “Non sei più necessariamente sottoposto alla terapia, ma non sei in grado di svolgere normalmente le tue attività a casa come facevi prima. Bisogna trovare la propria nuova normalità e questo richiede tempo”. Inoltre, ha sottolineato che durante il percorso che va dalla diagnosi alla cura e infine alla guarigione “si attraversano momenti difficili, è come stare sulle montagne russe”. Infine, parlando con una terapista dell’ospedale, Kate ha raccontato di essersi sottoposta all’agopuntura nel suo percorso di cura e probabilmente proverà anche la riflessologia.