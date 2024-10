Putin, "arrestatelo appena atterra": G20 in Brasile, un caso clamoroso

15 ottobre 2024 a

a

a

Tensione alle stelle in vista del G20 di Rio de Janeiro, previsto per il prossimo mese. Il procuratore generale dell'Ucraina Andriy Kostin ha chiesto infatti al Brasile e al governo guidato dal socialista Lula di arrestare il presidente russo Vladimir Putin, nel caso si presentasse a Rio.

"L'arresto del dittatore russo, se osa visitare il Brasile, sarebbe un passo storico e un contributo vitale al rafforzamento dell'architettura di sicurezza internazionale. Spero davvero che il Brasile lo arresti non appena metterà piede sul suolo brasiliano, riaffermando che è una democrazia governata dallo stato di diritto, con un sistema giudiziario indipendente e una forte società civile", ha detto Kostin a Cnn Brasil. Difficile però che Lula, storicamente vicino alla Russia e con un Brasile nuovamente e fieramente sostenitore di un riequilibrio dei poteri mondiali, in chiave critica con il blocco occidentale filo-americano, raccolta la proposta-provocazione di Kiev.

"Sono già schierati nel Donbass": i soldati comunisti di Kim al fianco di Putin, guerra ribaltata

Il capo del Cremlino è bersaglio di un mandato d'arresto della Corte penale internazionale per crimini legati alla deportazione di bambini ucraini. Il Brasile, come firmatario dello Statuto di Roma, è obbligato a eseguire le misure richieste da L'Aja. "Putin attacca continuamente il diritto internazionale attraverso le sue azioni e le visite programmate in altri Paesi", ha aggiunto Kostin, che ha poi criticato la partecipazione dello stesso presidente Lula al vertice dei Brics della prossima settimana in Russia.

"Arriveremo fino alla Moldavia". Ecco chi sta combattendo in trincea per Putin: Russia, una verità inquietante

Nel frattempo, il governo argentino ha confermato la presenza del presidente ultra-liberista Javier Milei al G20, dissipando così i dubbi su una possibile defezione all'evento a causa delle divergenze ideologiche tra lui e Lula. Lo scorso giugno, non a caso, Milei aveva evitato di andare a un vertice del Mercosur e si è rifiutato di chiedere scusa al collega brasiliano dopo averlo definito "corrotto e comunista". Restano i dubbi sul tono del discorso che Milei terrà in un evento al quale parteciperanno anche il presidente americano Joe Biden e il presidente cinese Xi Xinping. Possibili, come confermato dalla Casa Rosada incontri bilaterali del presidente argentino con entrambi i leader.