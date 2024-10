Usa 2024, l'ultimo sondaggio di Marquette: Trump e Kamala, chi è in vantaggio

16 ottobre 2024 a

A 20 giorni dalle presidenziali statunitensi, i sondaggi mostrano ancora un'enorme incertezza sul risultato che ne scaturirà. A livello nazionale, secondo l'ultimo sondaggio di Marquette, la democratica Kamala Harris e il repubblicano Donald Trump sono appaiati, con il 50% delle preferenze, mentre Marist assegna 5 punti di vantaggio a Harris e Rasmussen 3 punti di vantaggio a Trump.

La media di RealClearPolitics, in base ai sondaggi più recenti, vede Harris in testa di 1,7 punti, con il 49,2% delle intenzioni di voto. La vittoria, però, si baserà sui risultati nei singoli Stati e, quindi, su quelli dei cosiddetti Stati in bilico: Harris è in vantaggio solo in Wisconsin (di 0,3 punti), mentre è in ritardo su Trump in Arizona (-1,1 punti), Nevada (-0,5), Michigan (-1), Pennsylvania (-0,3), North Carolina (-1,4) e Georgia (-0,7). Secondo le simulazioni del sito FiveThirtyEight, che prende in considerazione sondaggi, dati economici e demografici per predire i risultati, Harris ha il 54% di possibilità di vittoria, contro il 46% di Trump.

Intanto il tycoon continua a regalare spettacolo. L'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di essere il "padre della fertilizzazione in vitro". Durante un evento televisivo in Georgia con l'emittente Fox News, con un pubblico di sole donne, il candidato repubblicano alla Casa Bianca non ha precisato cosa volesse dire con questa dichiarazione. "Siamo il partito della fertilizzazione in vitro, e siamo assolutamente favorevoli alla procedura: i democratici hanno tentato di attaccarci su questo punto ma siamo impegnati più di loro", ha detto.