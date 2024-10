Lula, caduta in bagno ed emorragia cerebrale: annullato il viaggio in Russia

21 ottobre 2024 a

Piccolo malore per Luiz Inácio Lula da Silva. Il presidente del Brasile ha riportato una piccola emorragia cerebrale nella parte posteriore della testa, dopo essere caduto in un bagno del Palácio da Alvorada, a Brasilia. A darne l'annuncio il cardiologo Roberto Kalil che ha commentato la decisione di annullare il viaggio del capo dello Stato al vertice dei Brics, in programma da domani al 24 ottobre in Russia. Il medico ha anche aggiunto che, indipendentemente dall'età, chiunque avesse subito una caduta simile riceverebbe le stesse cure e si vedrebbe annullare una partenza per l'estero. Insomma, per il medico le condizioni di Lula non sono preoccupanti: "È una condizione che richiederà esami ripetuti durante la settimana. Qualsiasi emorragia cerebrale, teoricamente, può peggiorare nei giorni successivi, quindi è importante l'osservazione".

Il 78enne ha ricevuto almeno cinque punti di sutura per la ferita riportata. Le condizioni del presidente sono stabili e potrà svolgere altre sue attività, ma resterà in osservazione nei prossimi giorni. Intanto i medici fanno sapere che il presidente del Brasile si sottoporrà domani a un altro controllo. Stando alle informazioni acquisite dai media locali, Lula non ha mai perso conoscenza, "cammina in modo autonomo ed è attivo".

Motivo per cui parteciperà alla riunione da remoto e rispetterà gli altri appuntamenti in agenda a Brasilia. In Russia, il Brasile sarà rappresentato da una delegazione guidata dal ministro degli Esteri, Mauro Vieira, affiancato dai ministri delle Miniere ed Energia, Alexandre Silveira, e Sviluppo agricolo, Paulo Teixeira.