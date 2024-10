Germania, il governo prosegue il finanziamento alle Ong: quanti soldi hanno stanziato

21 ottobre 2024 a

a

a

Le nuove misure di politica migratoria da parte del governo tedesco, come la chiusura di tutte le frontiere terrestri con i Paesi vicini e il rafforzamento dei respingimenti, non hanno toccato il finanziamento alle Ong che si occupano di salvataggio nel Mediterraneo. Il progetto "prosegue anche nel 2024", spiega a LaPresse una portavoce del ministero degli Esteri tedesco. "Nel 2022, il Bundestag tedesco ha deciso di finanziare il soccorso marittimo civile con 2 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2023-2026. Il finanziamento continua nel 2024", ha detto la portavoce, aggiungendo che "nel 2024 la Germania finanzia quattro Ong che forniscono servizi di salvataggio in mare e un progetto nel Sud Italia che sostiene le persone sbarcate in Italia".

Tra le Ong selezionate per i fondi del governo tedesco c'è la Sos Humanity, come confermato a LaPresse dal portavoce Lukas Kladenhoff. "Sos Humanity aspetta i finanziamenti dal governo tedesco. Tuttavia, la somma promessa costituisce solo circa il 10% del nostro budget annuale e coprirà solo una piccola parte delle nostre spese come organizzazione di ricerca e soccorso. Il nostro lavoro salvavita nel Mar Mediterraneo dipende quindi ancora fortemente dalle donazioni della società civile", ha spiegato Kladenhoff. Anche nell'attuale anno di bilancio una parte dei fondi è destinata alla Comunità di Sant’Egidio.

"Perché esultiamo". Balli e canti sulla Open Arms: Salvini, perché questo video può ribaltare il processo | Guarda

"Si tratta della continuazione del progetto già finanziato lo scorso anno, che si concentra sull'assistenza a terra per l'integrazione delle persone che scappano dalla guerra. Un'attività che rientra nel nostro progetto più grande dei corridoi umanitari destinato ad aiutare persone che fuggono dalle guerre e che hanno condizioni di fragilità. Persone che vengono controllate prima delle partenze dai Paesi terzi e che hanno diritto all'asilo politico", ha spiegato Sant'Egidio, aggiungendo che le cifre stanziate dovrebbero essere simili alle precedenti (circa 420.000 euro).

Per il 2024, secondo Bild, sono stati nuovamente approvati finanziamenti per un totale di 1,9 milioni di euro, di cui finora sono stati erogati 1,3 milioni. Oltre a Sos Humanity, che riceverà 500.000 euro, a Sea Eye andranno 393.540 euro e a Sos Mediterranee 492.000 euro. Il finanziamento delle ong da parte tedesca, che aveva suscitato polemiche in passato in Italia, è stato criticato anche in Germania. L'opposizione, con il responsabile del bilancio della Cdu, Ingo Gädechens, ha chiesto informazioni al ministero degli Esteri sulla distribuzione dei fondi dopo che, riporta Bild, i finanziamenti inizialmente inseriti nel budget di 24 milioni previsto per 'Attività internazionali dei gruppi sociali' sono stati trasferiti a quello da 2,2 miliardi di euro per gli 'Aiuti umanitari' per, apparentemente, continuare a portare avanti il progetto dei fondi alle Ong.

"I migranti illegali che non possono più attraversare le frontiere tedesche vengono prima portati attraverso il Mediterraneo con i soldi dei contribuenti tedeschi. La politica non può essere più folle”, ha commentato Gädechens. Le critiche al progetto sono arrivate anche dall'interno della coalizione di governo. Il capogruppo parlamentare dell'Fdp Christian Dürr ha detto a Bild che i pagamenti dovrebbero essere bloccati. “Il Bundestag ha chiarito che non ci saranno più soldi dei contribuenti per questo. Mi aspetto che la volontà del Parlamento venga rispettata con effetto immediato”, ha commentato Dürr. Il ministero degli Esteri ha sottolineato che “è in questo modo che si salvano le persone in difficoltà in mare”, quindi la decisione della commissione per il Bilancio era giusta "e lo è ancora oggi”.