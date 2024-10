Donald Trump accusato dall'ex modella spagnola: "Violata da Donald Trump"

25 ottobre 2024 a

Nuova accusa di violenza sessuale a Donald Trump. Questa volta è un'ex modella, Stacey Williams, che dice di essere stata palpeggiata e molestata dal candidato repubblicano nel 1993 alla Trump tower in un "perverso gioco" con il finanziere suicida Jeffrey Epstein. Stando a quanto riportato dal Guardian, la donna sostiene di aver incontrato l'ex presidente nel 1992 a una festa di Natale attraverso il miliardario, che era interessato a lei e aveva frequentato senza impegno per alcuni mesi.

Immediata la replica dello stuff della campagna elettorale di Donald Trump. Dal suo team si negano con forza le accuse, definendo Stacey Williams "un'ex attivista di Barack Obama" e sostenendo che "la storia è stata inventata" dallo staff che supporta la candidata democratica Kamala Harris.

Intanto gli ultimi sondaggi danno il repubblicano in vantaggio di due punti sulla democratica. Secondo la proiezione del Wall Street Journal, che considera anche candidati terzi e indipendenti, il tycoon vanterebbe il 47% dei consensi. Kamala, invece, "solo" il 45%. E pure secondo un sondaggio di Financial Times e University of Michigan Ross School, l’ex comandante in capo recupera e supera l’avversaria: per la prima volta in questa rilevazione è lui il candidato in cui gli americani hanno maggiore fiducia sui temi dell’economia (con il 44% dei consensi contro il 43%).