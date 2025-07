Bruce Springsteen-choc a San Siro: chi insulta in italiano

Bruce Springsteen, in concerto allo Stadio San Siro di Milano, ha approfittato del grande palco e del grande pubblico per attaccare il presidente americano Donald Trump. Durante il primo dei suoi due spettacoli in programma a Milano, l'artista ha voluto fare un discorso politico, proiettandolo anche sui maxischermi con sottotitoli in italiano, definendo il capo della Casa Bianca "inadeguato" e criticando la deriva autoritaria del suo governo.

Oltre 58 mila gli spettatori che hanno assistito al concerto. "Stasera vi chiediamo di sostenere la democrazia, di alzarvi e far sentire la vostra voce contro l'autoritarismo e far risuonare la libertà - ha detto in apertura dello show -. Benvenuti nel tour della terra della speranza e dei sogni" che mostra "il potere giusto dell'arte, della musica, del rock and roll in tempi pericolosi".