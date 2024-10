Elisa Mouliaa terremota la sinistra spagnola: "Errejón mi spinse e tirò fuori il suo membro"

26 ottobre 2024 a

a

a

Brutta batosta per la sinistra spagnola. L'attrice e conduttrice televisiva Elisa Mouliaa ha denunciato Íñigo Errejón. Il cofondatore di Podemos si è dimesso dal suo incarico di deputato e portavoce della piattaforma progressista Sumar, per molestie sessuali. Ne dà notizia la radio tv spagnola Rtve. Nella denuncia, alla quale Rtve ha avuto accesso, Mouliaa riferisce che i fatti si sono svolti alla fine di settembre 2021 a Madrid. L'attrice ha spiegato di non aver proceduto prima con la denuncia per "paura, per il fatto che si trattasse di Errejón" e per timore che la denuncia potesse danneggiare la sua carriera.

"Sono una vittima di molestie sessuali da parte di Íñigo Errejón e voglio denunciarlo", ha scritto poi la donna su X. Nella denuncia avrebbe dichiarato: "Mi ha afferrato per il braccio, mi ha spinto sul letto e ha tirato fuori il suo membro". Accuse pesantissime che danneggiano l'immagine di quello che Pedro Sanchez ha definito spesso il governo più femminista della storia.

Video su questo argomento Usa, ex modella accusa Trump: "Mi molestò con Epstein"

E così ecco che il premier è corso ai ripari ribadendo la sua "fiducia" alla piattaforma progressista Sumar e alla vicepremier seconda e ministra del Lavoro Yolanda Diaz. "Il governo sta lavorando per una Spagna femminista in cui le donne abbiano gli stessi diritti, le stesse opportunità e la stessa libertà e sicurezza degli uomini. Tutta la mia condanna a coloro che attaccano questo progetto di uguaglianza. Tutto il mio sostegno alle donne che subiscono molestie e abusi", ha affermato Sanchez su X, "e tutta la mia fiducia per la vicepresidente Yolanda Diaz e Sumar, un'organizzazione che ha fatto e sta facendo molto per il progresso delle donne".