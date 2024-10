Israele, gli ayatollah e i pacifisti velenosi

27 ottobre 2024 a

a

a

Israele ha risposto all’Iran con un raid aereo ben calibrato, ha colpito obiettivi militari, non ha (per ora) puntato sulle infrastrutture petrolifere e sui siti nucleari, ha avvisato il regime dimostrando, ancora una volta, di poter «bucare» le difese aree di Teheran. Gli Stati Uniti sperano che questo blitz sia sufficiente a convincere l’ayatollah Ali Khamenei e i pasdaran a non lanciare altri missili su Israele, ma questo dovrebbe valere anche per Hezbollah in Libano, i resti di Hamas a Gaza e gli Houthi nello Yemen. (...)



Clicca qui, registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi l'editoriale integrale di Mario Sechi