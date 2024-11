L'aeroporto da record di Renzo Piano: "Mai successo in 30 anni", lezione (giapponese) all'Italia

02 novembre 2024 a

L'aeroporto di Kansai, in Giappone, detiene un record stratosferico: in 30 anni di attività non ha mai smarrito un bagaglio di un suo passeggero. Si tratta di uno scalo aereo internazionale che assiste Osaka e Kyoto ed è diventato famoso in tutto il mondo proprio per la sua efficienza. L'agenzia britannica Skytrax lo ga addirittura inserito in cima alla classifica per quel che riguarda la "consegna dei bagagli".

"Ci limitiamo a seguire la procedura e le regole e a fare ciò che dobbiamo fare", ha spiegato a France Press Tsuyoshi Habuta, responsabile della CKTS, una delle società di gestione dell'aeroporto. I complimenti ai dipendenti per il lavoro svolto e il primato raggiunto sono arrivati anche da Benoît Rulleau, condirettore dello scalo: "Tutti all'aereoporto del Kansai siamo orgogliosi", ha ammesso con spiccata soddisfazione.

C'è anche un tocco di Italia in uno degli aeroporti più efficienti al mondo. L’aeroporto di Kansai è stato aperto al pubblico il 4 settembre 1994 ed è stato progettato dall'architetto italiano Renzo Piano. La sua realizzazione ha consentito di alleggerire il traffico aereo sull’aeroporto di Osaka. Costruito tra il 1991 e il 1994, è situato su un'isola artificiale, distante tre chilometri dalla terra ferma e, inoltre, è stato il primo aeroporto costruito in mare aperto.