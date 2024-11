Corea del Nord, lanciato missile balistico nel giorno del voto negli Stati Uniti: la provocazione

05 novembre 2024 a

a

a

L’esercito della Corea del Sud afferma di aver rilevato che la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico verso il suo mare orientale. Lo Stato Maggiore della Corea del Sud non ha aggiunto di che tipo di missile si trattasse o a quale distanza volasse. Il lancio è avvenuto pochi giorni dopo che il leader nordcoreano Kim Jong Un ha supervisionato un test di volo del più recente missile balistico intercontinentale ("il missile dei missili") del Paese, progettato per raggiungere la terraferma statunitense. La Corea del Nord ha lanciato diversi missili balistici a corto raggio verso il suo mare orientale, secondo quanto ha precisato l’esercito sudcoreano.

Lo Stato Maggiore della Corea del Sud non ha specificato immediatamente il numero di missili individuati o la loro distanza di volo. Il Ministero della Difesa giapponese ha dichiarato che si ritiene che i missili siano già atterrati in mare e che non sono stati segnalati danni immediati.Intanto L’alto funzionario della sicurezza nazionale giapponese ha dichiarato di aver trasmesso al ministro degli Esteri cinese "serie preoccupazioni" per i legami sempre più stretti della Corea del Nord con la Russia, dopo che i due hanno avuto un colloquio a Pechino.

Ecco chi vuole morto Kim Jong-un, senza precedenti in Corea del Nord: la foto che spiega tutto

Il loro incontro di lunedì è durato quattro ore e mezzo, secondo i media giapponesi, secondo i quali i due avrebbero anche discusso di un possibile faccia a faccia tra il presidente Xi Jinping e il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba questo mese in occasione di un vertice in Perù. "Per quanto riguarda gli eventi attuali nella penisola coreana, la cooperazione tra la Russia e la Repubblica Democratica Popolare di Corea è stata un argomento di discussione", ha dichiarato Takeo Akiba ai giornalisti nella tarda serata di lunedì.