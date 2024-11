Germania, per Olaf Scholz è davvero finita: ecco la data del voto

05 novembre 2024 a

a

a

Signori, il conto alla rovescia per la caduta di Olaf Scholz è cominciato. Il cancelliere tedesco socialdemocratico incontra nuovamente oggi i partner della coalizione per cercare un accordo che eviti una rottura. Si ripete quindi la riunione di ieri per salvare la coalizione del governo tripartita, indetta da Scholz, che si confronterà con il capo delle Finanze, il liberale Christian Lindner, e il capo dell’Economia e Clima, il vicecancelliere verde Robert Habeck.

Secondo il quotidiano Bild, Scholz, Lindner e Habeck si incontrano per vedere se è possibile trovare un denominatore comune in termini di politica economica, viste le evidenti differenze su questo aspetto. La coalizione di governo tra socialdemocratici, verdi e liberali è sull’orlo del precipizio proprio su questo tema. Le loro posizioni sulle riforme economiche sono talvolta inconciliabili e contengono "proposte diametralmente opposte che la maggior parte degli osservatori ritiene non abbiano alcuna speranza di essere attuate", ha scritto il Financial Times. La scadenza per l’approvazione del bilancio è il prossimo 14 novembre.

Governo contestato: i tedeschi vogliono votare, quando può venire giù Scholz

Ma in un quadro di tensione ancora crescente all'interno della Cancelleria ecco che spunta già una probabile data per il voto in Germania. Il giorno da cerchiare in rosso è quello del 9 marzo. Di fatto un appuntamento dietro l'angolo che potrebbe aprire col botto il prossimo 2025. Staremo a vedere cosa accadrà, ma a quanto pare Scholz ha davvero i giorni contati.