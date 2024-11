Donald Trump "live": la diretta dell'election day

05 novembre 2024 a

Tutto Donald Trump ora per ora: il candidato repubblicano sfida la democratica Kamala Harris alle elezioni presidenziali Usa. Il tycoon potrebbe diventare il secondo presidente americano della storia rieletto non consecutivamente (il primo fu Grover Cleveland, dal 1885 al 1889 e poi dal 1893 al 1897). Segui qui la diretta:

Ore 17.08 - Trump e Melania votano a West Palm Beach

Donald Trump e la moglie Melania sono al seggio di West Palm Beach in Florida per votare.

Ore 16.08 - Salvini, "se vince Trump buona notizia per la pace"

"Per me se vince Trump è una buona notizia, perché quando governano i repubblicani scoppiano meno guerre nel mondo". Così il vicepremier Matteo Salvini, sul voto Usa a margine della inaugurazione di Eicma. "Comunque votino gli americani noi avremo ottimi rapporti - aveva detto poco prima - Non è un mistero il fatto che nel nome della pace la mia speranza sia di una vittoria repubblicana". Alla domanda sulla posizione degli alleati di governo Salvini ha replicato: "Io parlo a nome mio. Per quanto riguarda gli altri chiedete agli altri...".

Ore 15.51 - Trump, "restate in coda ai seggi contro i comunisti"

"Ora è ufficialmente il GIORNO DELLE ELEZIONI! Sarà il giorno più importante della storia americana. L'entusiasmo degli elettori è alle stelle perché la gente vuole rendere l'America di nuovo grande. Ciò significa che le file saranno lunghe! Ho bisogno che tu consegni il tuo voto, non importa quanto tempo ci vorrà. RIMANI IN CODA! I Democratici Comunisti Radicali vogliono che tu faccia le valigie e torni a casa. Insieme, otterremo una vittoria straordinaria per RENDERE L'AMERICA DI NUOVO GRANDE!". Lo scrive sui social il candidato Gop alla Casa Bianca, Donald Trump.