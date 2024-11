Trump, Nigel Farage sgancia la bomba: "Sono qui in Pennsylvania, cos'ho visto"

05 novembre 2024 a

a

a

I cittadini dei 50 stati americani sono chiamati alle urne per scegliere chi sarà il prossimo inquilino della Casa Bianca. E, stando ai sondaggi, Donald Trump e Kamala Harris dovranno battagliare fino all'ultimo voto. Saranno decisivi i cosiddetti swing states, quegli stati dove storicamente non c'è una netta prevalenza repubblicana o democratica. Uno di questi è la Pennsylvania, dove Kamala Harris è data in leggero vantaggio sul tycoon. Ma potrebbe essere solo una impressione.

Com'è noto, Nigel Farage è un grande sostenitore di Donald Trump. Lui è stato l'artefice della Brexit - operazione sostenuta anche dal tycoon -, e vedrebbe di buon grado una sua rielezione alla Casa Bianca. Il leader di Reform Uk, proprio come un inviato speciale, ha documentato lo scenario in quello stato in bilico. E ciò che ha visto potrebbe far sorridere Donald Trump. "È il 5 novembre 2024. Sono le 7 meno due del mattino e qui in Pennsylvania si sono appena aperte le urne. Ho visto più cartelli di Trump che mai. Credo che Trump vincerà".

Polls have just opened here in Pennsylvania.



I have seen more Trump signs than ever before.



I believe Trump will win. pic.twitter.com/0hEwoXfU9p — Nigel Farage MP (@Nigel_Farage) November 5, 2024

Anche Donald Trump si è recato alle urne per votare. "Mi sento fiducioso, questa è stata la nostra migliore campagna, so che stiamo andando bene". Lo ha detto il candidato repubblicano al seggio di West Palm Beach insieme alla moglie Melania".