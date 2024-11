Netanyahu, la polizia fa irruzione nell'ufficio del premier. "Azione senza precedenti"

05 novembre 2024 a

Sono ore drammatiche per Israele. Sabato sera la polizia ha fatto irruzione nell'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu. Lo riferisce l'emittente Channel 12, citata da Times of Israel, sottolineando che si è trattata di un'azione senza precedenti e che non è ancora chiaro se sia collegata all'indagine sulle fughe di notizie di intelligence sulla guerra da parte dell'ufficio del primo ministro o all'indagine resa pubblica oggi, apparentemente collegata ai presunti tentativi di falsificare i verbali delle riunioni del gabinetto di guerra.

L'Unità 433 Lahav della polizia israeliana ha reso noto oggi che sta conducendo da diversi mesi un'indagine penale che "riguarda fatti gravi risalenti all'inizio della guerra" all'interno dell'ufficio del primo ministro, come riporta Ynet. Nell'ambito della vicenda, si prevede che un alto funzionario dell'ufficio del premier sarà interrogato. In precedenza una fonte aveva rivelato a Ynet il timore che ci fosse stato un tentativo da parte di funzionari dell'ufficio di Netanyahu di "mettere mano", cioè di modificare alcuni dei protocolli o delle trascrizioni delle discussioni del gabinetto.

Pochi minuti prima di questa indiscrezione, Netanyahu ha annunciato agli israeliani la rimozione del ministro della Difesa Yoav Gallant, sostituito con il titolare degli Esteri Katz. Non solo: secondo Haaretz starebbe valutando di licenziare anche i capi delle Forze di difesa israeliane (Idf) e dello Shin Bet, l'agenzia di intelligence per gli affari interni.

"Purtroppo, sebbene nei primi mesi di guerra ci sia stata fiducia e un lavoro molto fruttuoso, negli ultimi mesi si è incrinata la fiducia tra me e il ministro della Difesa", ha spiegato Netanyahu, sottolineando come i due abbiano avuto disaccordi sulla gestione della guerra e che Gallant abbia preso decisioni e fatto dichiarazioni in contrasto con le decisioni del gabinetto. Netanyahu ha accusato anche Gallant di aver aiutato indirettamente i nemici di Israele. "Ho fatto molti tentativi per colmare queste lacune, ma continuavano a diventare più ampie - ha detto il premier -, sono giunte a conoscenza del pubblico in modo inaccettabile e, peggio ancora, sono giunte a conoscenza dei nemici. I nemici ne hanno tratto vantaggio e ne hanno beneficiato molto". Netanyahu ha spiegato che la maggior parte dei membri del governo è d'accordo con la sua decisione.

Il leader del partito progressista israeliano Democratici, Yair Golan, ha invece lanciato un appello su X, invitando "tutti i cittadini di Israele a scendere in piazza" per protestare contro la decisione del premier di licenziare il ministro della Difesa. "Chiedo a tutti i rettori delle università e ai presidi dei college di sospendere gli studi. Chiedo a tutti i responsabili dell'economia di smettere di lavorare. Chiedo a tutti i responsabili delle forze di sicurezza di lanciare un grido, anche ora che siete in uniforme. Chiedo a tutti i cittadini di Israele di scendere in piazza. Netanyahu sta distruggendo Israele e solo noi possiamo salvarlo", ha scritto Golan. Secondo il Forum delle famiglie degli ostaggi del 7 ottobre, la scelta di Katz al posto di Gallant sarebbe una chiusura alla trattativa con Hamas per il rilascio degli ostaggi ancora trattenuti a Gaza.