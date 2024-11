Kamala Harris, il giornalista Cnn sconvolto da questa mappa: "Santo cielo"

07 novembre 2024 a

Ironia sul web dove sta spopolando un filmato della Cnn. Qui si vedono i giornalisti John King e Jake Tapper alle prese con le mappe elettorali. E, spulciando i distretti elettorali in cui Kamala Harris era più forte di Joe Biden di almeno il 3 per cento nel 2020, una sorpresa è subito balzata agli occhi: non ce ne erano. La mappa elettorale era completamente grigia. Tradotto: la candidata democratica non è riuscita a ottenere il 3 per cento di voti in più rispetto al presidente uscente in nessuno dei distretti degli Stati Uniti impegnato nelle elezioni presidenziali del 2020.

"Santo cielo", esclama a quel punto Tapper, non appena il collega clicca sul touchscreen. Intanto Kamala cerca di passare oltre. Uscita perdente, la Harris sottolinea come "va bene sentirsi tristi e delusi, ma sappiate che andrà tutto bene. Spesso dico che quando combattiamo, vinciamo, ma il fatto è che a volte la lotta richiede un po' di tempo". Per la democratica "questo non significa che non vinceremo. La cosa importante è non arrendersi mai. Non smettere mai di cercare di rendere il mondo un posto migliore. Voi avete il potere".