Donald Trump, chi è Susie Wiles, "Ice Baby": la donna che il tycoon ha ringraziato dopo la vittoria

Molti progressisti hanno più volte ribadito che con l'elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti, l'America non è più un Paese per donne. Ma la realtà, come spesso in questi casi, è molto diversa da come viene descritta. Il tycoon ha riscosso un discreto successo anche tra le americane. E, soprattutto, si è sempre circondato di valide collaboratrici. In particolare, il repubblicano ha voluto ringraziare proprio una donna nel suo discorso celebrativo per la vittoria: Susie Wiles. Ma di chi si tratta?

Susie Wiles è stata la manager della campagna elettorale del tycoon. "Susie, vieni qua. Susie, vieni qua", ha esclamato il presidente eletto. The Donald ha invitato la sua collaboratrice ha parlare sul palco. Ma lei ha declinato la gentile offerta. "Susie preferisce restare dietro. Ma lasciate che ve lo dica, 'Ice Baby', la chiamiamo 'Ice Baby'. Le piace stare nello sfondo, ma nello sfondo", ha detto Trump ai suoi ospiti presenti a Mar-a-Lago, durante la Convention Center di Palm Beach.

I’m told @mcuban needs help identifying the strong and intelligent women surrounding Pres. Trump. Well, here we are! I’ve been proud to lead this campaign. Complimented by @Linda_McMahon,Chair for Transition Policy and @LaraLeaTrump,RNC Co-Chair. pic.twitter.com/X7y9q3WsG8