Joe BIden, la lezione di stile a Kamala Harris: "Non puoi amare il tuo Paese solo quando vinci"

Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha promesso una "transizione pacifica e ordinata" in vista del ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump. "Il popolo americano - ha detto in un messaggio alla nazione - lo merita". "Per più di 200 anni - ha aggiunto - l'America ha rappresentato il più grande esperimento di autogoverno nella storia del mondo. Non e' una iperbole. E' un dato di fatto. Dove il popolo vota e sceglie i propri leader, e dove lo fa in poco pacifico. E noi siamo in una democrazia, la volontà del popolo prevale sempre". Biden ha confermato di aver parlato ieri con il Presidente eletto Trump. "Mi sono congratulato con lui per la vittoria - ha ricordato - e gli ho garantito che istruirò la mia intera amministrazione a lavorare con il suo team per garantire una transizione pacifica e ordinata".

Biden ha ricordato la sua vice, Kamala Harris, grande sconfitta delle elezioni, parlando di "vero carattere". "Ha condotto una campagna che ha ispirato - ha detto - e tutti hanno potuto vedere qualcosa che io ho imparato presto a rispettare molto: il suo carattere. Ha una spina dorsale d'acciaio e possiede un grande carattere, un vero carattere". "Ha messo - ha aggiunto Biden - tutto il cuore e l'impegno. Lei e tutta la sua squadra dovrebbero essere orgogliosi della campagna che hanno condotto". Il Presidente ha rilanciato un messaggio che aveva già inviato in passato: "Non puoi amare il tuo Paese solo quando vinci".

"So - aveva detto a un certo punto - che per alcune persone è il momento della vittoria, per dire l'ovvio. Per altri è il momento della sconfitta. Le campagne sono competizioni tra visioni contrastanti. Il Paese sceglie l'una o l'altra, accettiamo la scelta fatta dal Paese". "Non puoi amare il tuo vicino solo quando sei d'accordo - ha continuato - qualcosa che voi penso possiate fare, indipendentemente da chi avete votato, è vedere gli altri non come avversari ma come concittadini americani".