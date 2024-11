Usa 2024, il misterioso investitore che guadagna 18 milioni dopo il trionfo di Trump

08 novembre 2024 a

La vittoria di Trump per i dem e per i cronisti vicino ai prgressisti, professoroni e professorini, è stata un fulmine a ciel sereno. Sondaggisti e Nostradamus de noantri davano la Harris in vantaggio, pure negli stati chiave in bilico. Sappiamo tutti come è andata a finire: The Donald è tornato alla Casa Bianca con gli interessi. Ma c'è chi aveva capito tutto sin dall'inizio, ignorando le sballate sirene dei dem in crisi di nervi per lo scettro scippato al povero Joe Biden defenestrato questa etsate dalla corsa alla Casa Bianca per far spazio alla perdente Kamala. Stiamo parlando di un ex trader di banche d'affari che ha scommesso 30 milioni di dollari sulla vittoria del tycoon portandosene poi a casa ben 48. Un affare straordinario.

E come sottolinea Repubblica lo scommettitore misterioso che ha usato Polymarket per investire (si fa chiamare Théo) ha azzeccato anche il pronostico sulla muraglia blu scommettendo anche lì sulla vittoria di Trump in casa di Kamala. Un capolavoro vero e proprio. In numerose e-mail, Théo ha rivelato che la sua scommessa era contro i sondaggisti.

Per lui stavano sovrastimando Harris e sottostimando Trump e così ha deciso di investire 30 milioni di dollari sul tycoon: "L’ho fatto solo per ottenere un grande profitto, non ho alcun programma o interesse politico".Insomma a vincere e a convincere lo scommettitore sono stati sondaggi col metodo dei "vicini di casa": chiedere a un campione di amerciani la probabile preferenza del vicino perché in tanti segretamente hanno votato Trump affermando però di tifare Kamala. Nei sondaggi sui "vicini" c'era più liubertà nella risposta. E lì Trump era in netto vantaggio. Per la goduria di Théo...