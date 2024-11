L'Olanda chiude le frontiere contro gli immigrati irregolari

13 novembre 2024 a

I Paesi Bassi hanno notificato lunedì scorso alla Commissione europea la reintroduzione di controlli alle frontiere con Belgio e Germania dal 9 dicembre 2024 all’8 giugno 2025. Lo ha riferito una portavoce della Commissione Ue, precisando che l’esecutivo comunitario sta valutando la misura e resta in stretto contatto con le autorità olandesi. L’annuncio dei nuovi controlli è arrivato lunedì dalla ministra per Asilo e migrazione, Marjolein Faber, ed è stato giustificato da "un elevato livello di migrazione irregolare, dal traffico di esseri umani e da significativi flussi migratori secondari".

Insomma, mentre nell'Europa si blindano i confini contro gli ingressi irregolari, in Italia ecco che una parte della magistratura si mette all'opera per sabotare il protocollo Italia-Albania con cui il nostro governo sta cercando di arginare il fenomeno degli ingressi clandestini.

E se qualcuno, come nel caso Musk, si permette di criticare il verdetto dei magistrati, ecco che arriva subito la presa di posizione dell'Anm: "Un magnate americano tanto influente nella nuova amministrazione di quel Paese che parla di affari interni allo Stato sovrano italiano, questo è il dato che balza agli occhi. Si intromette nelle questioni dell’Italia dando giudizi immotivati, ingenerosi nella migliore delle ipotesi, senza che nessuno pensi, nel Governo, di rispondere dicendo che questi sono affari dell’Italia su cui non ha titolo a intervenire. Si difendono tanto i confini proprio in materia di immigrazione clandestina e si richiama al dovere supremo di difendere i confini, anche questi sono confini. Ci sono dei confini ideali che non possono essere violati da chi pensa di poter ingerirsi negli affari interni di un Paese sovrano".