"I voli di bombardieri russi senza successivi lanci missilistici in Ucraina stanno già diventando sistemici", ha osservato l'analista militare Denis Popovich, che ha suggerito come tali "manifestazioni" di esclation potrebbero essere "indirizzate" agli Stati Uniti. Nel corso della trasmissione Kiev 24, Popovich ha ricordato che lunedì scorso Mosca ha sollevato aerei e bombardieri.

Due giorni dopo, invece, si è verificata una situazione simile, anche se con lanci missilistici reali e isolati. Ieri sono decollati altri 8 aerei. Ma molto probabilmente non hanno lanciato nulla. "Ovviamente la prossima puntata dovrebbe essere domenica - ha sottolineato l'analista -. Se ciò accadrà, i russi dimostreranno di essere pronti per i lanci. Ma penso che questo sia già un lavoro sulla pista esterna. Stanno mostrando qualcosa agli americani, che ora vogliono spostare la situazione sul piano negoziale. Forse stanno dimostrando la disponibilità a intensificare la situazione. La questione è aperta".

Secondo Popovich, per tali "manifestazioni" vengono spese considerevoli risorse. In particolare, stiamo parlando della durata del motore, che è in gran parte preziosa per i bombardieri TU95MS, perché viene coperta una lunga distanza. Inoltre, molti aerei decollano, il che significa consumo di carburante. "Ma per ottenere qualche effetto, penso che non conteranno i soldi. Che effetto? Vediamo cosa succede domenica. Se succede domenica, allora è già sistema. E questo può davvero avere un impatto sul consumatore esterno. È possibile che ci sia una dimostrazione dell’escalation prima dell’inizio dei negoziati", ha concluso Popovich. Secondo lui, è quasi impossibile determinare visivamente se gli aerei sollevati in cielo siano dotati o meno di missili. Ciò può essere scoperto se è possibile monitorare il caricamento dei missili sugli aerei.