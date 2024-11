Musk, gli insulti della moglie di Lula: "Vaff***", scoppia un caso diplomatico

18 novembre 2024 a

La first lady del Brasile, Rosangela “Jan ja” da Silva, ha innescato una polemica a causa degli insulti che ha indirizzato a Elon Musk il quale, da parte sua, non ha mancato di reagire. Il tutto alla vigilia del vertice del G20 ospitato dal Brasile a Rio de Janeiro. Intervenendo a sorpresa in un panel sulla disinformazione durante il G20 Social, “Janja” ha difeso la necessità di regolamentare i social network. A un certo punto durante il discorso, viene colta di sorpresa da un suono. «Penso che sia Elon Musk», commenta. E riprende: «Non ho nemmeno paura di te. F... You, Elon Musk!».

Il breve video dell’intervento è subito diventato trend topic su X con l’hashtag «Primeira Dama». In un commento al video, pubblicato dal portale Vise grad 24, Musk ha risposto ridendo: «Perderanno le prossime elezioni». Il magnate ha un rapporto complicato con il Brasile. Quest’anno si è scontrato con un giudice della Corte suprema brasiliana sui limiti della libertà di espressione e sulla regolamentazione dei social network. X è stato sospeso per 40 giorni nel più grande Paese dell’America Latina per ordine della più alta corte per divulgazione di informazioni false.

A inizio ottobre, il giudice della Corte suprema del Brasile, Alexandre de Moraes, ha autorizzato il ripristino dell'accesso alla piattaforma X nel Paese, bloccato per decisione giudiziaria dallo scorso 30 agosto. La Procura generale della Repubblica aveva in precedenza certificato l'avvenuto pagamento di tutte le multe- per un totale di 4,8 milioni di euro (28,6 milioni di real) - inflitte al social network per una serie di violazioni delle normative brasiliane commesse nel corso degli ultimi mesi. Musk è inoltre un alleato dell’ex presidente di estrema destra, Jair Bolsonaro, che non nasconde le sue intenzioni di candidarsi alle elezioni del 2026 anche se è decaduto. Lula non esclude di ripresentarsi alle urne.