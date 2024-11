Elon Musk? "Ecco dove vive oggi": una clamorosa conferma

18 novembre 2024 a

a

a

Elon Musk, imprenditore miliardario nonché ceo di Tesla e SpaceX, vive ormai a Mar-a-Lago, la residenza di Donald Trump, eletto presidente degli Stati Uniti lo scorso 5 novembre. Musk è stato uno dei principali finanziatori della campagna elettorale del tycoon. Il suo contributo è stato di almeno 130 milioni di dollari. E non appena Trump si insedierà alla Casa Bianca, il miliardario avrà un ruolo di peso nella prossima amministrazione americana: sarà a capo di un nuovo ente chiamato “dipartimento per l’efficienza del governo”, con compiti di consulenza relativi al taglio delle spese delle agenzie federali.

Stando a quanto trapelato da fonti vicine a Trump, come riporta il Corriere della Sera, Elon si sarebbe trasferito in pianta stabile a Mar-a-Lago, con tanto di pranzo e cena insieme al presidente e alla moglie Melania. Prenderebbe parte anche a tutti gli eventi pubblici e a tutte le riunioni politiche del tycoon, compresi i colloqui con i candidati a cariche di governo, imponendo la sua opinione su qualsiasi decisione. Musk, che si definisce il migliore amico di Donald, si starebbe comportando di fatto come un copresidente. Negli ultimi giorni avrebbe addirittura bocciato le candidature di Mike Pompeo e Nikki Haley.

"La tentazione di prenderli per il c*** è irresistibile". Serra contro Musk e Trump: prima gli insulti poi queste foto | Guarda

Plateale la bocciatura di quello che era considerato da tutti il candidato di Trump al ministero del Tesoro, il finanziere degli hedge fund Scott Bessent, a cui Musk ha contrapposto Howard Lutnick di Cantor Fitzgerald. Il motivo? Lutnick riuscirebbe a essere più incisivo. L'imprenditore, inoltre, avrebbe partecipato alle telefonate con diversi leader, dal turco Erdogan all'ucraino Zelensky fino all'argentino Milei. Secondo qualche osservatore della politica americana, un "divorzio" tra i due potrebbe avvenire presto. Nel frattempo, Trump continua a elogiare Musk. Anche se durante l'incontro della settimana scorsa a Washington con i leader repubblicani del Congresso, ha commentato in tono scherzoso la presenza del suo braccio destro: "È sempre con me, non va più a casa, non me ne posso liberare. Fino a quando non mi stufo".