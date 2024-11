Joe Biden, finisce il discorso e si "perde" nella foresta amazzonica: attimi di sconcerto

18 novembre 2024 a

Al G20 in Brasile c'è anche Joe Biden, presidente degli Stati Uniti fino all'insediamento di Donald Trump, che avverrà il prossimo gennaio. Ma prima di unirsi ai "grandi" a Rio de Janeiro, Biden ha visitato la foresta amazzonica, a Manaus, dove si trova la più grande foresta pluviale del pianeta. Una scelta con cui il democratico ha voluto evidenziare il suo impegno nella lotta al cambiamento climatico: si tratta del primo presidente americano nella storia a mettere piede in quella foresta.

Dunque, su un podio improvvisato tra frasche e fanghiglia, il presidente ha tenuto il suo discorso: "Sono orgoglioso di essere il primo Presidente in carica a visitare l'Amazzonia", ha premesso. E ancora: "Non dobbiamo scegliere tra l'ambiente e l'economia. Possiamo fare entrambe le cose. Lo abbiamo dimostrato. Non è un segreto che lascerò il mio incarico a gennaio. Lascerò al mio successore e al mio Paese una solida base su cui costruire, se decideranno di farlo. È vero che alcuni potrebbero cercare di negare o ritardare la rivoluzione dell'energia pulita che è in corso in America. Ma nessuno, nessuno può invertirla, nessuno". Dunque l'annuncio di uno stanziamento complessivo 82,4 milioni di dollari per l'impegno climatico tra Brasile ed Amazzonia.

Ecco, bene. Il punto è che poi, quel discorso, è terminato. E Joe Biden... ha colpito ancora, seguendo un modus operandi a cui ci aveva abituato nel recente passato. Che è successo? Presto detto: appena terminata la sua declamazione, eccolo salutare il pubblico, voltarsi e partire alla volta di chissà quale luogo. Le immagini, rilanciate anche dal Telegraph sui social, lo mostrano incedere indolente verso il fogliame, pronto a perdersi nella foresta amazzonica e in attesa che qualcuno lo riporti sulla 'retta via'. Spiazzante.