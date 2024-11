Norvegia, arrestato il figlio della principessa: "Violenze contro una ragazza incosciente"

19 novembre 2024 a

Arrestato il figlio della principessa ereditiera di Norvegia Mette-Marit. Marius Borg Høiby, 27 anni, secondo quanto riporta il quotidiano Verdens Gang, sarebbe stato fermato con l’accusa di stupro. Nato da una relazione precedente al matrimonio della madre con il principe ereditario del trono norvegese Haakon Magnus nel 2001, il 27enne è sospettato di aver avuto “rapporti sessuali con una persona incosciente o comunque incapace di opporsi all'atto”, ha dichiarato la polizia in un comunicato.

Non è la prima volta, tra l'altro, che il giovane finisce in manette: era già stato arrestato lo scorso agosto per danneggiamenti e violenze contro la sua ex fidanzata mentre si trovava nel suo appartamento a Oslo. In quelle circostanze, Høiby aveva ammesso di aver commesso i reati sotto l’influenza di alcol e cocaina. In passato, inoltre, sarebbe stato accusato di abusi da due ex fidanzate e di minacce da un altro uomo. L'accusa attuale, invece, è quella di violenza contro una donna di circa venti anni e di violazione di una ordinanza restrittiva. Al momento dell’arresto, inoltre, l’uomo era alla guida di un’automobile senza una patente valida e accanto a lui, secondo quanto comunicato dalla polizia, ci sarebbe stata la vittima della presunta aggressione di agosto. Nelle prossime ore, le forze dell'ordine decideranno se tenerlo in custodia cautelare in attesa del processo.