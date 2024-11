Michel Barnier, la prima visita del primo ministro francese sarà in Italia

22 novembre 2024 a

a

a

Tra Germania e Regno Unito, Michel Barnier sceglie l'Italia. La sua prima visita ufficiale nel ruolo di primo ministro francese sarà proprio a Roma. Lo ha annunciato lui stesso nel corso del sesto Forum economico trilaterale Francia-Germania-Italia di Confindustria, Medef e Bdi, che si tiene a Parigi. "L’Italia è un Paese molto grande che la Francia ha spesso trascurato", ha detto Barnier spiegando di ritenere che "la cooperazione franco-tedesca sia sempre più necessaria e sempre più non sufficiente".

Motivo per cui il 5 dicembre Barnier vedrà Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. "Ho molto rispetto per l’Italia", ha detto facendo sapere che visiterà "uno per uno i Paesi europei". Poi, soffermandosi sulle difficoltà dell’asse franco-tedesco, Barnier ha voluto aggiungere che "dobbiamo aprirci, non essere esclusivisti". E ancora: "Francia, Germania e Italia sono le tre più grandi forze economiche dell’Europa e dobbiamo collaborare. Abbiamo dei motivi per lavorare insieme all’Italia in modo più stretto ed è per questo che quello che fanno da 6-7 anni gli imprenditori francesi con i loro omologhi è estremamente importante".

Parole su cui Adolfo Urso concorda: "È certamente importante che la prima missione all’estero del primo ministro francese Barnier sia proprio in Italia per incontrare Giorgia Meloni ed è importante e significativo che lo abbia annunciato nel meeting delle tre Confindustrie europee e pensiamo che sia doveroso rafforzare la collaborazione tra Parigi e Roma", ha rimarcato il ministro delle Imprese e del Made in Italy. Forte infatti la sinergia tra i due Paesi per il rilancio dell’automotive e della siderurgia europea. Italia e Francia devono dialogare "a cominciare dai dossier industriali e produttivi anche perché abbiamo delle filiere comuni e dei campioni europei che si stanno esercitando nella sfida competitiva e ritengo che questo vada fatto anche con il governo tedesco e con la Germania".