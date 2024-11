Libano, Idf raggiunge il fiume Litani: la prima volta in 24 anni

26 novembre 2024 a

La 91a divisione delle Forze di difesa israeliane (Idf) ha raggiunto il fiume Litani, nel sud del Libano e l'area di Wadi Saluki. Lo ha affermato l'esercito stesso che ha aggiunto di aver individuato decine di armi e siti di Hezbollah in entrambe le aree. È la prima volta dal 2000, anno in cui Israele si ritirò dal Libano meridionale, che le truppe dell'Idf raggiungono il fiume Litani che dista circa 4 chilometri dalla città di Metula, nel nord di Israele. Lo ha riportato il Times of Israel.

La riunione del gabinetto di sicurezza politica per approvare l'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah è stata convocata alle 17,30 (ora locale) a Tel Aviv, ai ministri è stato chiesto di mettere in conto un impegno fino alle 9 di sera poiché la discussione è impegnativa. I ministri di ultradestra infatti si sono opposti alla tregua ritenendola "una resa". Mentre le amministrazioni delle cittadine del nord di Israele hanno chiesto il proseguimento dei combattimenti dell'Idf contro Hezbollah ritenendo che la zona di confine con il Libano non sia stata completamente ripulita dalle infrastrutture terroristiche dell'organizzazione militare sciita, il che mina la sicurezza e il ritorno degli oltre 60mila sfollati israeliani.

Intanto, temendo un'intensificazione degli attacchi da parte di Hezbollah in queste ore, le scuole del nord di Israele rimarranno chiuse anche domani, mercoledì 27 novembre, e l'Idf ha emesso restrizioni nell'intera area. L'accordo di tregua che Israele dovrebbe accettare oggi, prevede un cessate il fuoco iniziale di due mesi durante i quali le forze israeliane si ritirerebbero dal Libano e Hezbollah porrebbe fine alla sua presenza armata a sud del fiume Litani.