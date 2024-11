Usa, ordina il solito piatto ma la ricetta è stata cambiata: 23enne muore per una allergia

28 novembre 2024 a

Alison Pickering è morta dopo aver mangiato nel suo ristorante preferito. Come è successo? La tragedia è avvenuta per colpa di una ricetta modificata all'ultimo minuto, che ha causato alla 23enne una reazione allergica fatale. La giovane si sarebbe laureata entro pochi giorni. Il locale, che la giovane aveva frequentato più volte in passato ha modificato una ricetta e aggiunto un ingrediente senza specificare il cambiamento e aggiungerlo nel menù.

La ragazza aveva scoperto di essere allergica alle arachidi fin dai tempi della scuola materna. Eppure questa allergia le ha tolto la possibilità di rendere orgogliosi i suoi genitori con una corona d'alloro dopo gli stufi universitari. "Andava negli stessi ristorante e ordinava sempre gli stessi piatti, lo faceva di continuo", ha spiegato il padre a Cbs News Texas.

E così ha fatto anche quella sera, ma a sua insaputa la cucina aveva apportato delle modifiche al mahi mahi: era stata aggiunta un po' di salsa di arachidi. Dopo qualche boccone si è accorta che qualcosa non andava e ha subito usato l'EpiPen. È anche riuscita a camminare fino all'ambulanza fuori dal locale e a parlare con i paramedici. Poi è svenuta, e non si è più risvegliata: è morta per un "grave shock anafilattico dovuto all'ingestione di arachidi non indicate nel menù del ristorante", si legge nel necrologio.