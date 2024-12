Brian Thompson, il killer si chiama Luigi Mangione: "Mi scuso, ma andava fatto"

09 dicembre 2024 a

Si chiama Luigi Mangione, ha 26 anni ed è del Maryland il sospetto killer di Brian Thompson, il ceo del colosso assicurativo United Healthcare, ucciso con dei colpi di pistola davanti all'Hilton Hotel a Manhattan lo scorso 4 dicembre. Lo riporta il New York Times, che cita tre fonti di polizia. L'uomo è stato fermato dagli agenti all'interno di un McDonald's in Pennsylvania, dove sarebbe fuggito dopo l'omicidio a New York. A far insospettire gli inquirenti il fatto che sia stato trovato in possesso di una pistola simile a quella usata per l'assassinio di Thompson, un silenziatore e dei documenti d'identità falsi.

Il giovane, studente modello in una delle università della Ivy Legue, sarebbe stato fermato e interrogato dalla polizia, ma formalmente non sarebbe scattata ancora nessuna accusa nei suoi confronti. Secondo alcune fonti, inoltre, il 26enne in passato sarebbe stato visto con un cartello con cui criticava duramente il sistema sanitario statunitense, con particolare riferimento ad enormi profitti e presunti movimenti loschi. In ogni caso, si ritiene abbia agito da solo.

Omicidio Brian Thompson, arrestato un uomo: come lo hanno sorpreso, Usa col fiato sospeso

Secondo fonti delle forze dell'ordine, poi, Mangione avrebbe aderito in passato anche a diverse cause anticapitalistiche e contro i cambiamenti climatici. Dall'account di Mangione su Goodreads, invece, emergono citazioni che sembrano piacergli particolarmente. Citazioni che vanno da Socrate a Bruce Lee, fino a Ted Kaczynski, il famigerato "Unabomber", che ha terrorizzato il paese per quasi due decenni piazzando bombe mortali prima di essere arrestato nel 1996.

Tra le righe del documento di due pagine trovato in possesso di Luigi Mangione, la "persona di forte interesse" nell'omicidio del ceo di UnitedHealthcare, si leggono queste frasi: "Questi parassiti se l'erano cercata" e "Mi scuso per ogni conflitto e trauma, ma andava fatto". Lo hanno riferito alla Cnn fonti di polizia. Nel documento, che si scagliava contro l'industria sanitaria e proponeva una risposta violenta, Mangione dice di aver agito da solo e di essersi autofinanziato.