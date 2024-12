Wisconsin, sparatoria in una scuola: tre morti, chi era il killer

Sparatoria in una scuola nel Wisconsin, negli Usa: tre i morti, incluso il killer, e almeno sette feriti. Questo il bilancio, confermato dal capo della polizia di Madison, di quanto avvenuto all'interno della scuola cristiana Abundant Life. L'aggressore che ha aperto il fuoco è stato poi trovato senza vita: si trattava di uno studente dell'istituto, dove si trovano classi dalle elementari alle superiori. Tra i feriti ci sono diversi bambini, mentre tra le vittime dovrebbe esserci un dipendente della scuola. Erano le 11 del mattino, ora locale, quando il ragazzo ha cominciato a sparare. Dopo alcuni momento di panico, la scuola è stata poi evacuata dalla polizia, arrivata tempestivamente sul posto dopo la chiamata ai soccorsi.

Il capo della polizia locale, Shon Barnes, ha riferito anche che i suoi agenti non hanno aperto il fuoco, quindi con ogni probabilità il killer, minorenne, si sarebbe suicidato. Intanto, la Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente degli Usa, Joe Biden, è stato informato dell'accaduto. Barnes, invece, per ora non ha voluto dire nulla sulle vittime. Prima dovranno essere informati i parenti. "Non darò alcuna informazione su chi siano, se studenti, genitori o membri dello staff, perché dobbiamo prima notificarlo", ha sottolineato.

MASS SHOOTING AT ABUNDANT LIFE CHRISTIAN SCHOOL IN, MADISON, WISCONSIN



- Multiple injuries have been reported. As many as 12. Conditions unknown.



- Police say the shooter is "down".



- Students from kindergarten through 12th grade attend the school. pic.twitter.com/txgG1VM1hZ