Ferrari Daytona disintegrata: chi l'ha distrutta in pochi secondi, 400mila euro polverizzati

Un gioiellino su 4 ruote distrutto nel giro di pochi minuti, i primi alla guida del bolide. E un valore di mercato di 400mila euro letteralmente polverizzato per un banale errore di valutazione, forse una leggerezza. O, peggio, una spacconata.

Sui social è diventata virale l'immagine di una Ferrari 12 Cilindri color giallo oro fiammante, la celebre Ferrari Daytona, completamente disintegrata, intraversata su una stradina di montagna. Dietro di lei, l'immagine (mai come in questo caso minacciosa e inquietante) di un carro attrezzi, in attesa di recuperare quella che fino a poco tempo prima era un'auto di lusso e che ora è soltanto un rottame sporco di fango.

Il disastro, è il caso di dirlo, è avvenuto in Lussemburgo, durante un test drive. Il "giro inaugurale" che di solito prelude all'acquisto, soprattutto considerando il valore dell'auto in prova. Il profilo Instagram Supercar fails, che raccoglie i peggiori errori alla guida di Supercar, le vetture extra-lusso che solo pochissimi eletti al mondo possono permettersi.

Non era però questo il caso, visto che secondo quanto riportato, la vettura faceva parte della flotta mediatica per un evento stampa locale. Il conducente, forse preso dall'ebrezza della velocità, ha perso il controllo anche a causa del manto stradale bagnato e scivoloso. Fatale l'eccesso di velocità. Risultato: fiancata irriconoscibile, scarichi posteriori distrutti, frontale "sfregiato" e, come ciliegina sulla torta, pure airbag esplosi. E pensare che un pilota abile ed esperto, su pista, poteva farla viaggiare fino a 340 km/h, con una accelerazione mostruosa da 0 a 100 in appena 2 secondi.