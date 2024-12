Francia, macchinista del Tgv si suicida lanciandosi dal treno in corsa: strage sfiorata

25 dicembre 2024 a

Traffico ferroviario in tilt in Francia, dove il macchinista di un treno – il TGV Inoui n° 6689, in partenza da Parigi, Gare de Lyon e diretto a Saint-Étienne – si è lanciato dal convoglio in corsa togliendosi la vita. È accaduto nella serata della Vigilia e, fortunatamente per i passeggeri, i sofisticati sistemi di controllo della SNCF (Société nationale des chemins de fer français) hanno evitato che la locomotiva deragliasse o si schiantasse contro altre vetture.

"La SNCF si rammarica di confermare la morte di un macchinista ieri sera (martedì) sulla linea ad alta velocità sud-est. L'uomo ha posto fine alla sua vita mentre il treno era in movimento", ha confermato la compagnia ferroviaria a Le Parisien. "Tutta la famiglia dei ferrovieri è in lutto ed è molto segnata in questo giorno di Natale da questa terribile tragedia", scrive ancora la società.

Il 52enne era un "conducente esperto" e "un rappresentante dei lavoratori del sindacato CGT presso la sede di Saint-Étienne". "Non ho mai visto una cosa del genere in tutta la mia carriera", ha commentato, sempre a Le Parisien, un ex dipendente della SNCF. Le porte del treno sono chiuse quando il convoglio è in movimento. Eppure un conducente sa come poterle aprire. Per fortuna però "un sistema ferma automaticamente il convoglio se il macchinista non tiene i comandi della vettura in un modo specifico. Questo serve a rilevare se il conducente nella cabina è cosciente o meno", ha spiegato l'ex collega del 52enne al quotidiano francese. A bordo c'erano circa 400 viaggiatori. "Le procedure automatiche di sicurezza ferroviaria hanno assicurato l'arresto del treno", ha spiegato SNCF in una nota. "La sicurezza dei passeggeri non è stata in alcun momento minacciata, così come la sicurezza del traffico, poiché la centrale di gestione del traffico è stata immediatamente allertata in modo automatico".