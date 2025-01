Cecilia Sala, il fidanzato Daniele Ranieri: "Le sue prime parole al telefono"

08 gennaio 2025 a

Cecilia Sala è libera. Grazie agli sforzi diplomatici portati avanti dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del suo governo, la giornalista del Foglio è riuscita a lasciare Teheran a bordo di un aereo che è atteso nel pomeriggio all'aeroporto di Ciampino. "È in volo l'aereo che riporta a casa Cecilia Sala da Teheran. Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia. Ho informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata. Voglio esprimere gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi", ha commentato su X il premier.

Soddisfazione anche da parte delle opposizioni. “La notizia che stavamo aspettando, che speravamo di ricevere il prima possibile. La liberazione di Cecilia Sala è un sollievo, e saperla presto in Italia ci riempie di gioia. Un ringraziamento al governo, al corpo diplomatico, ai servizi e a chi ha lavorato incessantemente in questi 20 giorni di apprensione e angoscia per questo risultato. Ti aspettiamo, Cecilia!” Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

Anche Daniele Ranieri, il fidanzato di Cecilia Sala, ha espresso grande gioia per il rilascio della giornalista. "L'ho sentita, mi ha detto; ci vediamo tra poco - ha raccontato all'Ansa -. Era emozionata e contentissima. Le ho risposto anche io: ci vediamo a Roma".