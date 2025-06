Trump, "l'Iran era vicino all'atomica": bomba in tv

" L'Iran era vicino alla produzione della bomba atomica": il presidente americano Donald Trump lo ha detto in un'intervista esclusiva al programma Sunday Morning Futures su Fox News. La prima intervista dopo gli attacchi ai siti nucleari irianiani. E in un passaggio, il capo della Casa Bianca ha ribadito infatti che l'attacco statunitense ha permesso di distruggere i siti di Fordow, Isfahan e Natanz. "Non li abbiamo solo colpiti, abbiamo provocato danni definitivi - ha spiegato -. Il loro programma nucleare è stato annientato come nessuno aveva mai visto prima. Ciò ha significato la fine delle loro ambizioni nucleari, almeno per un certo periodo. La bomba l'ha attraversato come se fosse burro, burro puro". Inoltre, ha dichiarato che onorerà i piloti che hanno bombardato i siti ospitandoli alla Casa Bianca.

Spazio anche alla legge di bilancio. Trump ha detto che non sa se avrà "la big, beautiful, bill" sulla scrivania per essere firmata entro il 4 luglio. In ogni caso, però, ha aggiunto: "L'importante è approvarla, anche due, tre, quattro giorni dopo". Di Elon Musk, invece, che nelle scorse ore è tornato ad attaccare la legge di bilancio, ha detto: "È una persona meravigliosa che farà grandi cose".

Sui dazi, invece, ha svelato che non pensa di prorogare la scadenza prevista per il 9 luglio: "Potrei farlo ma non credo ci sia bisogno. Stiamo inviando lettere ai circa 200 Paesi colpiti dalle misure. Abbiamo fatto un accordo sui dazi con la Cina e con la Gran Bretagna, stiamo lavorando ad intese con tutti gli altri". Mentre sul Canada ha annunciato che "interromperemo i dialoghi commerciali finché loro non toglieranno certe tasse".