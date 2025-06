Iran, esplosioni e contraerea a Teheran. "Cosa sta succedendo a Fordow"

Esplosioni sono state udite a Eslamshahr, nella parte occidentale di Teheran, dove è entrata in azione la contraerea. Lo riferisce Iran International citando post di testimoni oculari sui social media. L'area ospita un complesso militare e un sito missilistico oggetto di attacchi israeliani durante la guerra dei 12 giorni, sempre a quanto riferito da Iran International.

Su X la stessa fonte ha pubblicato alcune immagini satellitari catturate da Maxar che sembrano mostrare macchinari per scavi e movimento terra al lavoro ieri nel sito nucleare iraniano di Fordow bombardato dagli Stati Uniti. Secondo il canale israeliano Channel 12, le immagini potrebbero mostrare tentativi di estrarre uranio per uso militare di cui finora non si è avuta traccia.

Intanto da Washington il presidente americano Donald Trump ha smentito le indiscrezioni della Cnn secondo cui avrebbe pronto un piano da 30 miliardi di dollari per incentivare l'Iran a firmare un accordo sul nucleare civile. "Chi nei Fake News Media è il furfante che dice che 'il presidente Trump vuole dare all'Iran 30 miliardi di dollari per costruire strutture nucleari non militari'. Non ho mai sentito parlare di questa ridicola idea", ha scritto su Truth il capo della Casa Bianca ribadendo che si tratta di "una bufala". Trump ha anche sottolineato di aver "salvato la vita" all'ayatollah Khamenei durante le operazioni belliche terminate pochi giorni fa. "Sapevamo dove si trovava, gli ho evitato una morte brutta e ignominiosa".