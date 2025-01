Zelensky in Italia: incontro lampo con Giorgia Meloni, Italia al fianco di Kiev

09 gennaio 2025 a

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è in Italia. Ha incontrato in serata la premier Giorgia Meloni e domani avrà un colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Secondo il portavoce di Zelensky, Serhii Nykyforovin, il presidente ucraino ha discusso con Meloni del supporto alla difesa ucraina, della conferenza internazionale sulla ripresa dell'Ucraina che si terrà in Italia quest'estate, del coordinamento degli sforzi internazionali per raggiungere la pace e dell'integrazione euro-atlantica. Sul tavolo anche la cooperazione all'interno del G7, comprese le sanzioni contro la Russia. Lo riportano i media ucraini.

Intanto la Polonia sta preparando un nuovo pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina. Lo ha annunciato Il ministro della Difesa polacco, Wadysaw Kosiniak-Kamysz, durante la riunione del gruppo Ramstein. Secondo quanto riportano i media ucraini Kosiniak-Kamysz ha affermato che la Polonia sta preparando un altro pacchetto di sostegno per l'Ucraina. "Doniamo sempre ciò che è possibile. Naturalmente, c'è una linea che non superiamo: la linea della sicurezza dello Stato polacco", ha aggiunto.