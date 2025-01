Vladimir Putin, Tusk: "Pianifica attacchi terroristici agli aerei di linea, non possiamo dare dettagli"

15 gennaio 2025 a

La Russia ha pianificato "atti terroristici" contro il trasporto aereo nel mondo. Lo ha detto il premier polacco e presidente di turno Ue Donald Tusk a Varsavia dopo un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Senza entrare nei dettagli posso confermare i timori ben fondati” di una pianificazione di atti terroristici nel settore aereo “non solo contro la Polonia ma anche contro compagnie aeree del mondo intero”, ha indicato Tusk.

"La Polonia ha svolto un ruolo chiave in Europa nel contrastare gli atti di sabotaggio e organizzati dalla Russia. Alcuni atti di sabotaggio o preparativi per il sabotaggio avevano un carattere estremamente drammatico. Non entrerò nei dettagli di queste ultime informazioni ma posso confermare la fondatezza dei timori", ha dichiarato Tusk.

Intanto Russia e Ucraina hanno organizzato uno scambio di 50 prigionieri di guerra, con la formula 25 militari russi in cambio di 25 militari ucraini. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. "Il 15 gennaio, come risultato del processo negoziale, sono stati restituiti 25 militari russi dal territorio controllato dal regime di Kiev", spiega in una nota il dicastero. "In cambio sono stati consegnati 25 prigionieri di guerra delle Forze armate ucraine''. Secondo quanto riferito, tutti i militari russi si trovano in Bielorussia, "dove ricevono la necessaria assistenza psicologica e medica, nonché la possibilità di contattare i loro parenti". Come reso noto dal ministero, i militari saranno portati nella Federazione Russa "per il trattamento e la riabilitazione nelle istituzioni mediche del ministero della Difesa".