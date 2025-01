Putin, pugno di ferro contro due testimoni di Geova: a quanti anni di carcere sono stati condannati

15 gennaio 2025 a

a

a

Siete testimoni di Geova? In galera. Il pugno durissimo di Vladimir Putin, che per motivi politici e sociali ha reso la religione cristiano-ortodossa una religione di Stato, colpisce durissimo i fedeli delle altre fedi.

Un tribunale di Sebastopoli, nella Crimea che la Russia si è di fatto annessa nel 2014, ha condannato due Testimoni di Geova a sei anni di reclusione per il solo fatto di aver professato la propria fede. A denunciare l'accaduto Radio Liberty, citando l'ufficio stampa dell'Associazione europea dei Testimoni di Geova. La stessa notizia peraltro è pubblicata anche dalla ong per la difesa dei diritti umani Ovd-Info sul suo sito internet.

Russia-Lituania, cosa c'è dietro la battaglia sul museo di Kaliningrad

Nel 2017 il gruppo religioso dei Testimoni di Geova è stato definito "estremista" dalle autorità russe, che perseguitano i fedeli con arresti e perquisizioni violando la libertà di religione formalmente ancora garantita dalla Costituzione russa. Secondo un recente rapporto del gruppo religioso, oggi sono almeno 127 i Testimoni di Geova detenuti ingiustamente in carcere in Russia. Nel giugno del 2022, la Corte europea dei diritti dell'Uomo ha condannato Mosca per la repressione e ha ordinato alle autorità di rilasciare i 91 Testimoni allora in carcere, oltre a pagare 3,5 milioni di euro di danni e restituire le proprietà a loro sequestrate o in alternativa versare 60 milioni come forma di risarcimento.

Licenziati il 40% dei dipendenti Gazprom: Kiev colpisce al cuore Mosca, la resa di Putin

La Russia, espulsa dal Consiglio d'Europa (organismo a cui fa capo la Corte) a seguito della invasione dell'Ucraina, ha però adottato una nuova norma, a mo' di rappresaglia diplomatica, secondo la quale le sentenze della Corte contro la Russia pronunciate dopo il 15 marzo 2022 non vengono attuate.