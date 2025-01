Kiev, esplosioni durante la visita di Crosetto e Starmer

16 gennaio 2025 a

Esplosioni a Kiev, in Ucraina, durante la visita del ministro della Difesa Guido Crosetto e del premier inglese Keir Starmer. Quest'ultimo ha avuto un colloquio col presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel palazzo Mariinskyi di Kiev, sede della presidenza ucraina. Una foto - come riferisce l'emittente britannica Sky News - mostra i due seduti a un tavolo con le bandiere di Regno Unito e Ucraina sullo sfondo. Crosetto, invece, vedrà Zelensky nel pomeriggio, come fanno sapere fonti della Difesa. Le esplosioni di questa mattina a Kiev sarebbero avvenute a non più di 7-800 metri dal luogo in cui si trovava in quel momento Crosetto. I funzionari ucraini hanno affermato che i sistemi di difesa aerea nel centro della città stavano attaccando obiettivi nemici, dopo che l'aeronautica aveva avvertito di raid di droni russi.

"È molto importante garantire che l'Ucraina sia nella posizione più forte possibile nel corso dell'anno", ha detto il premier britannico nel corso della sua visita a sorpresa a Kiev. Al centro della discussione l'intenzione di siglare "una storica partnership lunga 100 anni" tra i due Paesi. Il suo viaggio arriva a pochi giorni dall'insediamento alla Casa Bianca del presidente eletto Donald Trump, che ha detto più volte di voler porre fine rapidamente alla guerra tra Ucraina e Russia. Intanto da parte di Kiev è stato dichiarato che al centro dei colloqui tra Starmer e Zelensky ci sarà anche la possibilità di stazionamento delle truppe occidentali in Ucraina per controllare un eventuale accordo di cessate il fuoco, una proposta inizialmente avanzata dal presidente francese Emmanuel Macron.